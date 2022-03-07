Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı...
SURVİVOR 7 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star'ın 7 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu için Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı yarışmacıları kıyasıyal mücadele etti.
Survivor 7 Mart Pazartesi Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı Gönüllüler takımını uzatmaya giden mücadelede 2-1 mağlup etti.
KONSEYDE DUYGUSAL ANLAR!
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yapıyordu. Alpay Kazan'ın ölümü ada konseyinde açıklandı ve yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.
İŞTE ELEME ADAYI
Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı yapılan ada konseyinin sonucu Gönüllüler takımından Yasin olarak belirlendi.