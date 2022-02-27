HARKOV NEREDE? Harkov hangi ülkeye bağlı? Harkov haritası ve konumu | Harkov hava durumu

Rusya-Ukrayna savaşının 4. gününde, Rus ordusunun Harkov kentine girdiği öğrenildi. Rusya'nın Harkov'a girmesinin ardından Harkov kentiyle ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki Harkov nerede? Harkov hava durumu nasıl? Harkov şehriyle ilgili bilgiler ve Harkov haritası ile konumu haberimizde...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının 4. gününe girilirken; Rus ordusu, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'a girdi. Kentin sokaklarında çatışma devam ederken, Harkov ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte Harkov ile ilgili tüm bilgiler...

HARKOV NEREDE?

Harkiv veya Harkov (Ukraynaca: Харків, Rusça: Харьков), Ukrayna'nın ikinci büyük şehri, Harkiv Oblastı'nın idari merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alır. 2006 yılı sayımlarına göre nüfusu 1.461.300 kişidir.

Harkiv, Ukrayna'nın temel endüstri, eğitim ve kültür merkezlerinden biridir. Sanayisi özellikle daha çok askeri ürünler ve makine sanayi üzerinedir. Bu şehirde yüzlerce sanayi şirketi vardır. Bunlardan en ünlüleri birer dünya devi olan Morozov Tasarım Ofisi ve Malışev Tank Fabrikasıdır. 1930'lardan bu yana tank üretiminin liderleri; Hartron (uzay ve nükleer elektronik) ve de Turboatom türbinleri üreticileridirler.

Harkiv şehrinin en önemli noktalarından biri de, Avrupa'nın en büyük 3., Dünyanın 7. büyük şehir meydanı olan Özgürlük Meydanı (Площа Свободи-Ploşça Svobody)'dır.

HARKOV KONUMU

Harkov Ukrayna kuzeydoğu bölgesinde yer almaktadır. Tarihsel olarak, Harkov ana şehir kabul edildiği eski (Slobozhanshchyna da Slobozhanshchyna olarak da bilinir) Sloboda Ukrayna, Harkiv Oblastı bölgesinde yer almaktadır. Şehir, Donets havzasına akan Kharkiv, Lopan ve Udy nehirlerinin, kesişiminde uzanmaktadır.

Şehrin en yüksek noktasının denizden yüksekliği 202 m ile Pyatikhatki (Ukraynaca: П'ятихатки), en alçak noktası ile - 94 m ile Novoselivka'dır (Ukraynaca: Новоселівка). Harkov'un uzunluğu:

Kuzeyden Güneye - 24.3 km

Doğudan Batıya - 25.2 km

HARKOV İKLİMİ

Harkov iklimi soğuk ve kar yağışlı, kışlar ve sıcak yazlar nemli karasal'dır (Köppen iklim sınıflandırması - Dfb). Mevsimlik ortalama sıcaklıklar, ne yaz aylarında çok sıcak ne de kış ayları için çok soğuktur: Ocak ayında -4,6 °C (23.7 °F), Temmuz ayında 21,3 °C (70.3 °F). Ortalama yağış Haziran ve Temmuz aylarında çoğu düşmek üzere, yılda 513 mm (20 in) toplam yağışa ulaşır.

HARKOV 27 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

4° Bulutlu