Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Camdaki Kız'a Pera karakteriyle katılan oyuncu Leyla Feray ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Leyla Feray kimdir? Kaç yaşında? Leyla Feray hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Leyla Feray ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna katılan ve dizide Pera karakterine hayat verecek Leyla Feray ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Leyla Feray kimdir? İşte Leyla Feray ile ilgili tüm bilgiler...

LEYLA FERAY KİMDİR❓

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

🎬LEYLA FERAY FİLMOGRAFİSİ

2013 - Ben Onu Çok Sevdim

2014 - Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş

2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 - Kardeşim Benim 2

2018 - Aries

2020-2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu

2020 - Rise of Empires: Ottoman

2021 - İkimizin Sırrı

2022 - Camdaki Kız