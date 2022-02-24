Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız 32. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 32. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız 32. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız 32. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 32. bölümü, 24 Şubat Perşembe günü ekranlara geldi.

Camdaki Kız 32. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 32. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

Camdaki Kız 32. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 32. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE