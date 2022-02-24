Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı bugün mü? Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı son dakika

Türkiye'de açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılacağının konuşulması sonrası gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ertelendiğini açıkladı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Maske yasağı kaldırılacak mı? İşte detaylar...

Türkiye'de açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağının konuşulması sonrası gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda çıkacak karara çevrildi. Bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken Bakan Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz." dedi. 23 Şubat'ta yapılması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart tarihine ertelendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" denildi.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi."Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

MASKENİN NE ZAMAN ÇIKARILACAĞI AÇIKLANACAK

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.