TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 52. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı dizisi 19 Şubat Cumartei günü ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili araştırma yapanlar arama motorlarında, Gönül Dağı son bölüm, Gönül Dağı full izle, Gönül Dağı canlı izle, TRT 1 izle gibi sorgular yapıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri ve Gönül Dağı 52. ve son bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 52. bölümüyle 19 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 52. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM KONUSU

Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır… Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?

GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE