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Kuruluş Osman'ın 82. bölümü 16 Şubat 2022 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, AĞABEYİ GÜNDÜZ BEY'LE HESAPLAŞIYOR!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

👉 KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜM İZLE

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👉 KURULUŞ OSMAN 82. BÖLÜM İZLE

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