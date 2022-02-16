🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 16 Şubat Çarşamba Çılgın sayısal loto çekildi mi? Sayısal loto sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek 23 Milyon TL'yi aşan büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto'nun sahibi olmak isteyenler, Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 10:00