DESTAN 11. BÖLÜM İZLE | Atv'nin en iddialı dizilerinden olan Destan'ın yeni bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından heyecanla bekleniyordu. Destan 11. bölümde neler olacağı merak edilirken, Destan 11. bölüm yayınlandı. İşte Destan dizisinin son bölümü ve 11. bölümde yaşananlar...

Atv'nin en iddialı dizilerinden olan Destan'ın yeni bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından heyecanla bekleniyordu. Destan 11. bölümde neler olacağı merak edilirken, Destan 11. bölüm yayınlandı.

DESTAN 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!