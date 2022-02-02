Milli Piyango tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekişen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan devam ediyor. 2 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan çekiliş merakla bekleniyor. 124 Milyon TL'yi aşan büyük ödülün sahibi olmak isteyenler, Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, 2 Şubat Çarşamba Çılgın sayısal loto çekildi mi? İşte detaylar...
Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Şubat 2022 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşanacak. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. İşte 2 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...