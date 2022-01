Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Mert Öcal oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Mert Öcal'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 MERT ÖCAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

2004 yılında 'Best Model of Turkey' ve 'Best Model of The World' yarışmasının birincisi olan Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yarışmanın en uzun boylu üyelerinden biri olan Survivor Mert Öcal, 1.93 cm boyuyla izleyicilerin dikkatlerini çekiyor. 2004 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 'Best Model of The World' yarışmasında da birinci oldu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.