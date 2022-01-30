Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Furkan Kızılay, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Furkan Kızılay, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Furkan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Furkan Kızılay nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Furkan Kızılay oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Furkan Kızılay'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

👉 FURKAN KIZILAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Tüm Türkiye'nin fenomen dizi Çocuklar Duymasın ile tanıdığı Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 yılında İstanbul Şile'de doğmuştur. 31 yaşındaki Survivor Furkan, aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Oyunculuğu, şarkıcılığı yanı sıra reklamlarda da sık sık boy gösteren Furkan Kızılay'ın Batur isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Furkan Kızılay'ın babası Fitness öğretmeni ve antrenör Emin Kızılay, annesinin adı Mine Kızılay'dır.