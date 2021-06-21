Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıklıyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ülkemizin Covid-19'la mücadelesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sona yaptığı açıklamalar ve alınan yeni kararlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ülkemizin Covid-19'la mücadelesine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız." dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sona yaptığı açıklamalar ve alınan yeni kararlar...
TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI
Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.
Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz
- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu müsibetin üzerinden hep birlikte geleceğiz.
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