01 Şubat 2021, Pazartesi

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Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes transferini duyurdu!

G.Saray Gedson Fernandes transferini duyurdu! İşte maliyeti
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika haberi: , 'in takımından kiraladığı 'in transferini resmen açıkladı.

Galatasraay, forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu 'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Gedson Fernandes'i böyle duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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LİSANSI ÇIKARILDI

, 'in Benfica takımından kiraladığı Gedson Fernandes'in lisansını çıkardı.

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