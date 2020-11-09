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MasterChef yemekleri: Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

2020 son bölümde yarışmacılardan yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden kuzu mutancana nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 kuzu mutancana hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kuzu mutancana tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ

800 gr kuzu eti

100 gr arpacık soğan

50 gr soyulmuş iç badem

50 gr kuru kayısı

30 gr razaki üzüm

50 gr kurutulmuş mürdüm eriği

50 gr kuru incir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal, tuz

2 su bardağı ılık su,

2 çay kaşığı sumak

KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzu mutancana yaparken tencerede tereyağı eritin ve eti ilave edin. Et suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun. Ardından küçük doğradığınız soğanları ete ekleyerek kavurmaya devam edin. (2-3 dakika) Ilık su ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ardından üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra. bir başka tavada haşladığınız badem, incir ve kayısıyı sote edin. Afiyet olsun.

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