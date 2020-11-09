MasterChef yemekleri: Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan kuzu mutancana yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden kuzu mutancana nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 kuzu mutancana hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan kuzu mutancana yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kuzu mutancana tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ
800 gr kuzu eti
100 gr arpacık soğan
50 gr soyulmuş iç badem
50 gr kuru kayısı
30 gr razaki üzüm
50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
50 gr kuru incir
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı bal, tuz
2 su bardağı ılık su,
2 çay kaşığı sumak
KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?
Kuzu mutancana yaparken tencerede tereyağı eritin ve eti ilave edin. Et suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun. Ardından küçük doğradığınız soğanları ete ekleyerek kavurmaya devam edin. (2-3 dakika) Ilık su ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ardından üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra. bir başka tavada haşladığınız badem, incir ve kayısıyı sote edin. Afiyet olsun.
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