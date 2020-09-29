Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Eylül tarihinde yapılan 114 bin 940 corona virüsü testinden 1.412'si pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, 1.422 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam vaka sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı 1.583 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 278 bin 504 olarak yer aldı.

"BAŞARININ DEVAMI VE SÜREKLİLİĞİ İÇİN MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

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