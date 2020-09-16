Şambali tatlısı nedir? Şambali tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Bir yemek programında şambali tatlısı yapılmasıyla kullanıcılar "Şambali tatlısı nasıl yapılır?" ve "Şambali tatlısı malzemeleri" gibi seçenekleri aratmaya başladı. Peki, şambali tatlısı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en pratik yoldan şambali tatlısı yapımı...

Bir yemek programında şambali tatlısı yapılmasıyla kullanıcılar "Şambali tatlısı nasıl yapılır?" ve "Şambali tatlısı malzemeleri" gibi seçenekleri aratmaya başladı. Peki, şambali tatlısı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en pratik yoldan şambali tatlısı yapımı...

ŞAMBALİ TATLISI MALZEMELERİ:

500 gr irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1.5 su bardağı şeker

1,5 paket kabartma tozu

1,5 paket vanilya

Şerbeti için;

2 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

Tuzsuz yer fıstığı

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI:

Derin bir kaba irmik, toz şeker, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip ve karıştırın. Karışımı yağladığınız fırın tepsisine boşaltın Hamurun üzerine fıstık sıralayın. 200 derecede ( 40 dakika) kızarana kadar pişirin.

Şerbet için 2 su bardağı suya 3,5 su bardağı şeker ilave edin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan indirin. Tepsi fırından çıktıktan sonra sıcak şerbeti dökün, şurubu çekmesini bekleyin. Dilimleyip servis yapın.

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