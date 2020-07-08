Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor! | CANLI
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.
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Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum."
"Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim."
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