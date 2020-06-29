Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15.15'te toplanmıştı. Corona virüsü gündemi ile yapılan toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

DİĞER