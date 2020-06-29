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Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan liderliğinde 15.15'te toplanmıştı. Corona virüsü gündemi ile yapılan toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

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