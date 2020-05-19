Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat yasağının biteceği tarih belli oldu mu? Şehirler arası seyahat ne zaman başlıyor?

Geçen hafta yapılan Kabine toplantısından sonra 9 ilde şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırıldığı açıklanmıştı. Dün de, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sürecindeki en kritik Kabine toplantılarından biri gerçekleştirilirken, seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Beklenen açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Seyahat yasağının biteceği tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden büyük şehirler arası seyahat ve yolculuk yasağının ne zaman biteceği netleşti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Başkan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi; "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır."

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

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