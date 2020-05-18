Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve yeniden başlatılan Bundesliga'da haftanın son mücadelesi olan Werder Bremen - Bayer Leverkusen mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ne?

Bundesliga'nın 26. haftasında Werder Bremen sahasında, Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yeni kurallarıyla oynanacak mücadele, Weiser-Stadion'da seyircisiz olarak oynanacak. Karşılaşmayı Manuel Grafe yönetecek.

Son dönemde Bundesliga'nın en formda ekipleri arasında yer alan ve ligdeki son 9 maçın 7'sini kazanan Bayer Leverkusen, son maçlardaki formunu sürdürerek lige moralli dönmek istiyor. Werder Bremen ise oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yeşil beyazlı ekip 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Werder Bremen ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

WERDER BREMEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı bu akşam TSİ 21:30'da S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

WERDER BREMEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Nuri Şahin, Friedl, Bittencourt, Selke, Rashica

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, S. Bender, Tapsoba, Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell, Bellarabi, Diaby, Havertz

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

Leverkusen'e rakip olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kazanan Werder Bremen (3B 3M), daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1M).

Leverkusen'in Bundesliga tarihinde dış sahada filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Werder Bremen (62).

Leverkusen'in Bundesliga tarihinde deplasmanda Bayern Münih'in (ortalama 0.44 puan) ardından maç başına en az puan kazandığı rakibi Werder Bremen (39 maç, ortalama 0.87 puan)

Werder Bremen, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın dokuzundan mağlup ayrıldı ve bu karşılaşmalarda dört puan topladı (1G 1B).

Sahasında oynadığı son altı Bundesliga maçını kazanamayan ve son beş karşılaşmada fileleri havalandıramayan Werder Bremen, iki alanda da en üst lig tarihindeki en uzun serilerini yaşıyor.

Werder Bremen, küme düştüğü 1979/80'den (58) bu yana 24. haftalar itibarıyla en fazla gol yediği Bundesliga sezonunu oynuyor (55).

Werder Bremen, Bundesliga'da 1991/92 (25) ve 1971/72'nin (22) ardından skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybettiği sezonu oynuyor (21).

Son beş Bundesliga maçında Bayern ile birlikte en fazla puan toplayan takım olan Leverkusen (13 puan; 4G 1B), bu sezon ilk kez beş maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynanan sekiz maçta 19 puan toplayan Bayer Leverkusen, kulüp tarihinin en iyi derecesini egale etti (1999/00).

Leverkusen oyuncusu Kai Havertz (20 yıl 8 ay 25 gün), son maçta attığı golle Bundesliga tarihinde 30 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Son beş Bundesliga maçında mağlup olmayan Leverkusen (4G 1B), bu sezonun en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Kırmızı siyahlılar, bu süreçte Bayern Münih ile birlikte en fazla puan toplayan ekip konumunda (13).

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