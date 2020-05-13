13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor! | CANLI

Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor! | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Son dakika haberi... , 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplantı gerçekleştirdi. başkanlığında 15.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını hakkında Corona virüsü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayını izlemek için:

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR

Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.

RİSKLİ BİR GÜN TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR

Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...

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