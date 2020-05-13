Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor! | CANLI
Son dakika haberi... Corona virüsü Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 15.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında Corona virüsü Bilim Kurulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.
Canlı yayını izlemek için:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
BU BAŞARININ SAHİBİ 83 MİLYONDUR
Türkiye'nin bilim insanları İtalya'dan Amerika'ya dünyanın ilgi konusu. Uluslararası TV'ler Türkiye'nin başarı öyküsünü ekranlarına taşıyor. Bu başarının altında başka güçler aramaya gerek yok. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçüde sizlersiniz. 83 milyondur. Bilim insanlarının önerilerini esnek davranmadan uygulayan milletimizdir başarının sahibi.
RİSKLİ BİR GÜN TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR
Böylesi bir salgında 8 hafta kısa bir zamandır. Ve bu kısa zamandaki mücadele yorucu sayılmaz. Uzun sayılmaz. Ortadaki tehdit büyükken 8 hafta uzun bir süre değildir. Kontrolü elden bırakmamıza neden olacak bir süre değildir. Riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.
HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...
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