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CANLI l Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor l SON DAKİKA

CANLI l Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Corona virüsüyle mücadele kapsamında corona virüsü , video konferans yöntemiyle saat 17.00'de bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Coronavirüs , Ramazan ayı öncesi son durumu görüşmek için video konferans yöntemi ile bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.

Bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi ise bilerek, bilmeyerek tedbirleri tehlikeye atıyor.

Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti.

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