CANLI l Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor l SON DAKİKA
Corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle saat 17.00'de bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.
Coronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayı öncesi son durumu görüşmek için video konferans yöntemi ile bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar bulunuyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.
Bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi ise bilerek, bilmeyerek tedbirleri tehlikeye atıyor.
Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti.
İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020
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