SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 725'e ulaştığını açıkladı. Fahrettin Koca ayrıca 7 Nisan tarihinde 20 bin 23 kişiye daha test yapıldığını ve 3 bin 892 yeni vakanın olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı ayrıca 256 kişinin iyileştiğini ve toplamda bin 582 vatandaşın corona virüsünden kurtulduğunu söyledi.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

VİRÜS İÇİN BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR

"Hepimizi eşit derecede tehdit eden bu virüs için birlik içinde olmamız gerekiyor. Zaman işbirliği zamanı. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur."

TOPLUM BİLİM KURULU ADINDA YENİ BİR KURUL OLUŞTURDUK

"Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor. Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk.Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek."

HASTALARIMIZDA AKCİĞER ENFEKSİYONUNA GEÇİŞ ORANINDA AZALMA SAĞLADIK

"Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır."

EVDE İZOLE EDİLMESİ GEREKENLERİ DİJİTAL ORTAMDA TAKİP EDECEĞİZ

"Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık. Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi. Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar."

"Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla."

"Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR ATAMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK

"Sağlık çalışanları için yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak."

İŞ YERLERİNDE VE TOPLU ALANLARDA MASKE ZORUNLU

"İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak."





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