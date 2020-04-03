Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'deki güncel corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Koca, son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 69 vatandaşın vefat ettiğini açıkladı. Son verilerle birlikte Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı 20 bin 921'e yükselirken, vefat eden kişi sayısı 425'e çıktı.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu. Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor."

"50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük."

"Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."

"Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi."

Sağlık Bakanı Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları hakkında: "Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu."

"Araştırmalara göre virüs taşıyan bir kişi, bu virüsü 2.6 kişiye daha bulaştırıyor. İstanbul'da ise virüs taşıyan bir kişi, bu virüsü 16 kişiye daha bulaştırıyor."

"Çin'den gelen ilaç ile ilgili uygulamada daha önceki çalışmalar yoğun bakım döneminde olan hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Ama bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi, yani entübe edilmeden önce faydasının daha fazla olduğunu gördük."

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