SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısı açıklandı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan corona virüsteki son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi. Bugün 18 bin 757 kişiye daha test yapıldı, 2 bin 456 yeni vaka var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.
Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 18135'e yükseldiğini belirtirken, toplam 356 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı..
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