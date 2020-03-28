Son dakika: THY ve YHT’den iptal duyurusu! Sadece İstanbul ve Ankara’dan...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam seyahatlerin valilik iznine bağlanacağını açıklamasının ardından kısıtlamanın kapsamı merak konusu oldu. Açıklamanın ardından firmalardan açıklamalar geldi. Peki uçak ve tren seferleri iptal oldu mu? THY ve YHT seferleri devam edecek mi? Detaylar haberimizde…
Corona virüsü önlemleri kapsamında dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şehir dışı kısıtlaması açıklamasının ardından firmalardan açıklamalar geldi.
THY UÇUŞLARI YAPILACAK MI? THY UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLACAK?
Corona virüsü önlemleri kapsamında gelen şehir dışı seyahat kısıtı açıklamasının ardından THY, bugün 23:59'dan itibaren iç hatlarda sadece İstanbul ve Ankara'dan bazı büyük şehirlere uçacak. Vatandaşlar uçuş iznini 17:00'den itibaren valiliklerden alabilecek.
YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU? İSTANBUL-ANKARA HIZLI TREN SEFERLERİ OLACAK MI?
Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.
MARMARAY SEFERLERİ YAPILACAK
İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız." ifadelerini kullandı.
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