💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Ocak Çarşamba 2025 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

1 OCAK 2025 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ocak Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

1 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 35,15 (Alış) - 35,15 (Satış)

◼EURO: 36,50 (Alış) - 36,50 (Satış)

◼STERLİN: 44,18 (Alış) - 44,40 (Satış)

1 DOLAR = 35,15 TL

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👉1 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.965,75₺

◼Gram altın satış: 2.966,83₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.840,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.974,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.740,00₺

◼Yarım altın satış: 9.948,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.420,00₺

◼Tam altın satış: 19.819,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.230,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.240,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.129,00₺

◼Ata altın satış: 20.336,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ocak Çarşamba günü saat 07.11 itibarıyla alınmıştır.