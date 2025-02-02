Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Victor Hugo, Miroshi, Djalma, Tijanic, Juan, Romulo.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Balkovec, Yusuf, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Enes, Ui-jo.
GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı.
GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.