Göztepe-Onvo Antalyaspor maçı CANLI (Göztepe - Onvo Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...