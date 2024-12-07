Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta müsabakasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Juan, Romulo.
Adana Demirspor: Deniz, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı, Barasi.
GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Adana Demirspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.