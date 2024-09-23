Göztepe - Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2024- 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024- 20:10