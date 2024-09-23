Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 6. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
İzmir'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Romulo.
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kayserispor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.