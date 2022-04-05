Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyası Ruslara karşı yaptırımlarda bulunmaya başladı.
Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı! İşte imzaların atılacağı tarih
Rusya'nın Ukrayna'yla savaşı sonrası birçok sektörde olduğu gibi spor dünyasını da etkiledi ve futbol dünyası da Ruslara karşı yaptırımlara başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de yaptırımlar uygulanırken, bir dönem İngiliz temsilcisi bilet dahi satamadı ve harcamaları kısıtlandı. Rus milyarder Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalırken, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın aldığı ve o tarihte resmi imzaların atılacağı ifade edildi. İşte detaylar...
UEFA ve FIFA tarafından yürürlüğe koyulan uygulamalar ile Rus kulüpler organizasyonlardan men edildi. Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de çeşitli yaptırımlar uygulandı.
GÖZTEPE'Yİ SATIN ALDI
İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle Premier Lig devi Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalan Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu. D Smart Spor'un haberine göre Rus milyarder, İzmir temsilcisini satın aldı.