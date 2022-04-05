Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı! İşte imzaların atılacağı tarih

Rusya'nın Ukrayna'yla savaşı sonrası birçok sektörde olduğu gibi spor dünyasını da etkiledi ve futbol dünyası da Ruslara karşı yaptırımlara başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de yaptırımlar uygulanırken, bir dönem İngiliz temsilcisi bilet dahi satamadı ve harcamaları kısıtlandı. Rus milyarder Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalırken, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın aldığı ve o tarihte resmi imzaların atılacağı ifade edildi. İşte detaylar...