26 Aralık 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Fatih Karagümrük maçı CANLI

GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Göztepe - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

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