Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Göztepe - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

DİĞER