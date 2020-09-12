Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında takımların yeni transferlerinin performansı, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
2020-2021 Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Denizlispor maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro, Brown
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega
PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI
Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.
Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.
Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama