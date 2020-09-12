Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında takımların yeni transferlerinin performansı, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

2020-2021 Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Göztepe - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Denizlispor maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro, Brown

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Recep Niyaz, Sacko, Rodallega

PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI

Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

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