Göztepe - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

2020-2021 Süper Lig sezonu tüm heyecanıyla başladı. İlk hafta mücadelesinde Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıyor.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Da Costa, Tripic, Halil, Ideye

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Mesanovic, Rodallega, Sacko





PROSINECKI'NİN İLK RESMİ MAÇI

Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında Göztepe'ye konuk oluyor.

Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına Göztepe karşısına çıktı.

Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, altyapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

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