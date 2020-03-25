25 Mart 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Corona Virüsü sebebiyle Süper Lig'e ara verilince Göztepe’de gelecek sezon çalışmaları başladı! Göztepede yolcular netleşiyor

Göztepe’de yolcular netleşiyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm maçların ertelenmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına erkenden başladı. Verilen arada, 2020-2021 sezonu kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan teknik ekibin yolları ayıracağı isimleri netleştirdiği ifade edildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un golcü Cameron Jerome, orta saha Celso Borges ve sol bek Leo Schwechlen'i yeni dönemde planları arasına almadığı iddia edildi. Yerli oyunculardan bazılarıyla da yolların ayrılacağı ancak isimlerin tam olarak netleşmediği vurgulandı.

JAROME GELECEK SEZON PLANLARINDA YOK


Sarı-kırmızılılarda Jerome ve Leo'nun bu sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek. Ancak Kosta Rikalı Borges'in ise Göz-Göz ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon ile 21 lig, 2 karşılaşmasına çıkan İngiliz forvet Jerome sadece 3 gol atabildi. Genelde yedek kulübesinde oturan Borges 21 resmi maçta forma giyip 1 gol kaydederken, defansta görev alan Fransız Leo ise 12 maçta görev yaptı. Bu arada salgın tedbirleri nedeniyle futbolcuların evlerinde çalıştığı Göztepe'de, cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlaması planlanan idmanların ertelenmesi gündemde.

Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan haberin devamı

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