20 Haziran 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Murat Paluli bitti

Göztepe'de Murat Paluli bitti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.06.2019

ekiplerinden , geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un sağ beki ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

Hatayspor'da 35 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Profesyonel kariyerine 'da başlayan Murat, Körfez İskenderunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formalarını terletti.

Akhisarsporlu stoper Caner Osmanpaşa'yla da prensipte anlaşma sağlayan , yerli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Caner ve Murat transferlerinde mutlu sona çok yaklaşan Göztepe'nin 'dan sol kanat 'le de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Adem'in 'de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği bildirildi. Göztepe, Erzurumsporlu Emrah Başsan'la da görüşüp oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek.


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