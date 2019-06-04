04 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Olcay Şahan atağı

Göztepe'den Olcay Şahan atağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.06.2019

 sezonunu oldukça hareketli geçirmesi beklenen Spor Toto temsilcisi , yıldız futbolcuları listesine eklemeyi sürdürüyor.

'den , 'dan Adis Jahovic, 'dan Hugo Rodallega, 'tan , 'den Jason Davidson gibi isimlerle temasa geçen 'nin deneyimli oyuncu için de girişimlere başladığı iddia edildi. Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavilelerle yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusunu teknik direktör 'nın çok istediği vurgulandı.

Olcay'la 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta çalışan Tuna'nın Olcay'ın edilmesi konusunda Başkan 'e rapor verdiği vurgulandı. Olcay için birçok kulübünün de teklifler götürdüğü öne sürüldü. 'nın Diusburg kulübünde futbola başlayan gurbetçi futbolcu, Kaiserslautern forması giydikten sonra 2012-2013'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4 buçuk sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 1 şampiyonluk yaşadı, milli takıma kadar yükseldi. Trabzonspor'a 2016-2017 sezonun devre arasında transfer olan Olcay, geçen sene 19 lig maçında oynadı.

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