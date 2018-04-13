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    13 Nisan 2018, Cuma

    GÖZTEPE A.Ş.

    Demba Ba'dan transer iddialarına flaş yanıt!

    Demba Badan transer iddialarına flaş yanıt!
    GÖZTEPE A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, hakkında Beşiktaş'la 2 yıllık imza atacağına dair çıkan transfer iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

    Devre arası geldiği Göztepe'de attığı gollerle yeniden Beşiktaş'ın radarına giren Demba Ba, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

    Siyah-Beyazlılarla, sezon sonu 2 yıllık sözleşmeye imza atılacağı öne sürülen Senegalli yıldız, Twitter'den paylaşılan bir haberi alıntılayarak ''Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bilmiyordum'' yorumunda bulundu.

    32 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe adına şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti.

    İşte Demba Ba'nın sosyal medya paylaşımı:

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