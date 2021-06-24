Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor sezon öncesi loca satışlarına başladı. Başkan Hakan Karaahmet yönetiminde mükemmel bir sezonu geride bırakarak 44 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkan yeşil-beyazlılar Çotanak Stadı'nde yer alan locaları satışa çıkardı. İşte detaylar...

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor yeni sezon öncesi Çotanak Stadı'nda yer alan loca satışlarına başladı. Başkan Hakan Karaahmet yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar bu ivmeyi Süper Lig'de de göstermek istiyor.



İşte Giresunspor'un Çotanak Stadı'nın loca fiyatları;











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