Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor... Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Gençlerbirliği, Gaziantep'i evinde devirerek düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Marius Sumudica'lı Gaziantep FK ise, ilk 5'i zorlamak adına Ankara'da puan veya puanlar istiyor. Gençlerbirliği Gaziantep FK maçı ASpor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Gençlerbirliği ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de üst sıralara çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmak isteyen her iki ekip de alacağı puanlarla üst sıraları zorlamanın planlarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode