24 Ocak 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

CANLI l Gençlerbirliği - Gaziantep FK

CANLI l Gençlerbirliği - Gaziantep FK
GENÇLERBİRLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 Giriş Tarihi: 24.01.2020

'in 19. haftasının açılış maçında  ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor... 'nun takımın başına gelmesinin ardından ligde çıkış yakalayan Gençlerbirliği, Gaziantep'i evinde devirerek düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Marius Sumudica'lı Gaziantep FK ise, ilk 5'i zorlamak adına 'da puan veya puanlar istiyor. Gençlerbirliği Gaziantep FK maçı ASpor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

ve Gaziantep FK, 'in 19. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de üst sıralara çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmak isteyen her iki ekip de alacağı puanlarla üst sıraları zorlamanın planlarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
“Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız” “Eksiklerimizi analiz edip daha önemli olan maça hazırlanacağız”
Rize evinde güldü! Rize evinde güldü!
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör