Gaziantep FK ayrılığı açıkladı! Güray Vural...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek oyuncusu Güray Vural ile yolların ayrıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Gaziantep ekibi, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Güray Vural ile yeni sözleşme yapılmayacağını ve yolların ayrıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural'a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Gaziantep ekibinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen 32 yaşındaki Güray Vural, bu süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 64 resmi müsabakada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Güray Vural, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
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