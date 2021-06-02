02 Haziran 2021, Çarşamba

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Gaziantep FK ayrılığı açıkladı! Güray Vural...

Gaziantep FK'da flaş ayrılık!
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Spor Toto ekiplerinden , sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek oyuncusu ile yolların ayrıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

, yeni teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen ekibi, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu ile yeni sözleşme yapılmayacağını ve yolların ayrıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili 'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural'a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep ekibinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında forma giyen 32 yaşındaki Güray Vural, bu süreçte ve Türkiye Kupası'nda 64 resmi müsabakada forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan Güray Vural, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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