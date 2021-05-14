14 Mayıs 2021, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği ancak alınan kötü sonuçların ardından Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası yollarını ayırdığı Erol Bulut'un hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olmuştu. 46 yaşındaki teknik direktörün yeni takımının belli olduğu ve Ramazan Bayramı sonrası resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

, sezon başında göreve getirdiği ile 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinin ardından yollarını ayırmıştı.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olan 46 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

GAZİANTEP FK'DA EROL BULUT DÖNEMİ

Fanatik'in haberine göre; Gaziantep FK'da gelecek yıl takımı çalıştıracak. Sa Pinto ile devam etmeyecek olan Güney ekibi 'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK

Kadro kurma çalışmalarına başlayan 'un resmen bayram sonrası açıklanacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak 'yi çalıştırmıştı.

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