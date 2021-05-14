Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği ancak alınan kötü sonuçların ardından Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisi sonrası yollarını ayırdığı Erol Bulut'un hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olmuştu. 46 yaşındaki teknik direktörün yeni takımının belli olduğu ve Ramazan Bayramı sonrası resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, sezon başında göreve getirdiği Erol Bulut ile 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinin ardından yollarını ayırmıştı.
Sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olan 46 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.
GAZİANTEP FK'DA EROL BULUT DÖNEMİ
Fanatik'in haberine göre; Gaziantep FK'da gelecek yıl takımı Erol Bulut çalıştıracak. Sa Pinto ile devam etmeyecek olan Güney ekibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.
BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK
Kadro kurma çalışmalarına başlayan Erol Bulut'un resmen bayram sonrası açıklanacağı öğrenildi.
Erol Bulut Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig