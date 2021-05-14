Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Bayram sonrası açıklanacak

GAZİANTEP FK'DA EROL BULUT DÖNEMİ

Fanatik'in haberine göre; Gaziantep FK'da gelecek yıl takımı Erol Bulut çalıştıracak. Sa Pinto ile devam etmeyecek olan Güney ekibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.