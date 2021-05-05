05 Mayıs 2021, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika spor haberi: Gaziantep'te şok karar! Başkan Büyükekşi...

Gaziantep'te şok karar! Başkan Büyükekşi...
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Spor Toto ekibi 'te kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun sona ermesiyle birlikte olağan seçimli kongrenin gerçekleştirileceğini ve görevi bırakacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 'e yükselmesinin ardından Onursal Başkan 'dan sonra başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Görev sürelerinin sonuna geldiklerini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bir Gaziantepli olarak, yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularında hizmet eden birisi olarak, geçtiğimiz yıl kulübümüzün başkanlığına seçildim. Kulüp tarihimizin ilk Süper Lig yılını 8. sırada tamamlayıp, şu anda da zorlu pandemi koşullarına rağmen hedefleyecek bir konuma gelmeyi başardık. Elbette ki göreve ilk geldiğim gün de belirttiğim gibi bu bir bayrak yarışıdır ve şehrine hizmet aşkıyla yapılan bir görevdir. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla, şehrimizin önde gelenleriyle 2 yıllık süreçte önemli işler başardığımıza inanıyorum. Kulübümüzün tüzüğü gereği 2 yıl da bir olarak olağan seçimli genel kurul yapılması gerekiyor. Bizler de bu bayrak yarışını tamamladığımızı ve göreve yeni arkadaşların gelerek takımımızın ilerlemesini istiyoruz."

Olağan seçimli genel kurulun 25 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda da 2 Haziran'da yapılacağını dile getiren Büyükekşi, görev süreleri sona erinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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