Rui Mota Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı sonrası konuştu! "Hakemin kararları art niyetliydi"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da yardımcı antrenör Rui Mota, maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Mota, hakem kararlarını art niyetli bulduklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Mota, her iki yarıda farklı bir oyun sergilediklerini belirtti.
İlk yarıda zorluk yaşadıklarını ama defansif olarak iyi olduklarını vurgulayan Mota, şunları kaydetti:
"Top bizdeyken daha sabırlı olmalıydık ama ilk yarıda bunu yapamadık. Daha sonra ilk yarının son 15 dakikasında daha iyi oynadık. Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar oluşturduk. Bizim attığımız bir gol var ama aleyhimize verilen karar var. Golümüz neden iptal edildi anlamadık. Hakemin kendisi bile muhtemelen anlamadı çünkü önce orta sahayı gösterdi sonra golü iptal etti. Muhtemelen nedenini o da bilmiyor. Geçen hafta Fenerbahçe'nin itiraz ettiği bir pozisyon vardı. Buna benzer pozisyon verilmedi. Bizimki daha hafifti ama faul çalınmadı. Bunun art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Bir iki değil sürekli bize yapılıyor. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar puan almaya çalıştık ve her şeyi verdik."
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