Gaziantep FK'da Başakşehir maçı öncesi 4 vaka!

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Antep temsilcisinden yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi. (Son dakika spor haberleri)

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gaziantep Futbol Kulubü'nde 4 ismin corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte Antep temsilcisinden yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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