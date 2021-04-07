07 Nisan 2021, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Başakşehir maçı öncesi 4 vaka!

Süper Lig temsilcisine corona virüsü şoku!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında 'i ağırlayacak Gaziantep FK'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Antep temsilcisinden yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı ifade edildi. (Son Dakika Spor Haberleri)

Süper Lig'de ile karşılaşacak Gaziantep Futbol Kulubü'nde 4 ismin corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte Antep temsilcisinden yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Gaziantep'te Başakşehir maçı öncesi 4 vaka! Gaziantep'te Başakşehir maçı öncesi 4 vaka!
Menajerlere ödenen ücretler belli oldu! İşte o rakamlar... Menajerlere ödenen ücretler belli oldu! İşte o rakamlar...
Malatya'da kazanan çıkmadı! Malatya'da kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör