Gaziantep FK’da bir futbolcu Covid-19'a yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Antalyaspor maçı öncesinde 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.
Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
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