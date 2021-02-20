20 Şubat 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK’da bir futbolcu Covid-19'a yakalandı

Süper Lig ekibinde bir pozitif vaka
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

ekiplerinden , maçı öncesinde 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nde, 'in 26. haftasında evinde oynayacağı maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.
Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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