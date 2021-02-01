01 Şubat 2021, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Covid-19 şoku! 2 futbolcu ve 1 personel...

Gaziantep FK'da Covid-19 şoku!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, 2 futbolcu ve 1 personelin pozitif çıktığı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, 'in 23'üncü haftasında oynayacağı maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Ertuğrul Süper Lig'e geri döndü! Ertuğrul Süper Lig'e geri döndü!
Onyekuru duble yaptı Cimbom deplasmanda kazandı! Onyekuru duble yaptı Cimbom deplasmanda kazandı!
Hücum bölgesine transfer şart "Hücum bölgesine transfer şart"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör